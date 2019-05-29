В ходе переговоров Елбасы отметил, что с первых дней сотруд­ничества Казахстан и Таджикистан построили крепкие дружественные и доверительные отношения.

– Наша дружба крепнет год ­от года. Вы возглавляете Таджикистан в условиях сложной ситуации в мире. Вы поступательно развиваетесь, в стране обеспечивается стабильность, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также подчеркнул, что ­двусторонние отношения ­будут и впредь укрепляться во ­благо двух братских народов.

В свою очередь Эмомали­ ­Рахмон отметил высокие тем­пы развития Казахстана, достиг­нутые под руководством ­Елбасы.

– Я свидетель того, как менялся облик Казахстана. Я помню ­первые встречи в столице и ­вижу, как она преобразилась. ­Позитивные изменения охватили не только город, но и всю страну. Это результат Вашей плодотворной работы, муд­рой ­и дальновидной политики, – ­сказал Президент Таджикистана.