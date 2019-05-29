В ходе переговоров Елбасы отметил, что с первых дней сотрудничества Казахстан и Таджикистан построили крепкие дружественные и доверительные отношения.
– Наша дружба крепнет год от года. Вы возглавляете Таджикистан в условиях сложной ситуации в мире. Вы поступательно развиваетесь, в стране обеспечивается стабильность, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент Казахстана также подчеркнул, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться во благо двух братских народов.
В свою очередь Эмомали Рахмон отметил высокие темпы развития Казахстана, достигнутые под руководством Елбасы.
– Я свидетель того, как менялся облик Казахстана. Я помню первые встречи в столице и вижу, как она преобразилась. Позитивные изменения охватили не только город, но и всю страну. Это результат Вашей плодотворной работы, мудрой и дальновидной политики, – сказал Президент Таджикистана.