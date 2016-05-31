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​Доверительные переговоры

В ходе встречи были обсуждены воп­росы дальнейшего укрепления торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы государств также обменялись мнениями по актуальным аспектам меж­дународной повестки дня, сообщила пресс-служба Президента.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что отношения между двумя странами отличаются союзническим характером.

– Наша республика – один из ведущих экономических партнеров Беларуси. Благодаря приложенным усилиям, в последние годы создано много совместных предприятий. Взаимный товарооборот несколько снизился в связи с текущей ситуацией, однако его физические объемы сохраняются. Наши страны имеют общие взгляды на вопросы интеграции, также придерживаются схожих позиций в международной политике. Мы регулярно с Вами встречаемся, сейчас ведем работу по дальнейшему развитию стратегичес­кого сотрудничества. Наша встреча важна для обмена мнениями по многим вопросам, включая взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ситуации в регионе и мире в целом, – сказал Глава государства.

В свою очередь А. Лукашенко отметил, что в нынешних непростых условиях подобные доверительные переговоры всегда приносят пользу.

– В прошлом году наш товарооборот снизился. Необходимо запустить этот процесс в обратную сторону. Мы – близкие государства, которые функционируют в одном экономическом союзе. Нам следует укреплять фундамент наших отношений – торговлю и экономику, тем более что мы уже определили пути, по которым необходимо продвигаться. В этом направлении сделано немало, но нам нужно придать новый импульс нашим отношениям, чтобы быстрее выйти из этой ситуации. На меж­дународной арене мы поддерживаем Вашу страну в ООН, в том числе по глобальному документу – Манифест «Мир. XXI век». Имеется много направлений, по которым мы готовы работать с казахстанской стороной, – сказал Президент Беларуси. 

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