Свежий выпуск
​Доверительные встречи
Адия Кенжегулова

Заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров, сенаторы Манап Кубенов и Асхат Кузеков находятся в эти дни с рабочей поездкой в Павлодарской области. Вчера парламентарии ознакомились с работой Аксуского завода ферросплавов и провели беседу с трудовым коллективом предприятия. Затем в городе Аксу состоялась встреча с депутатами местных маслихатов, руководителями предприятий, членами Общественного совета и ветеранами. В центре внимания – обсуждение вопросов конституционной реформы и Послания Президента Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Во время мероприятий жители региона подняли ряд вопросов, направленных на улучшение жизни граждан. В частности, была высказана обеспокоенность в связи с необоснованно высокими штрафами, установленными Административным кодексом, ростом количества проверок малого и среднего бизнеса. Тревогу населения вызывает продолжаю­щийся рост цен на продукты питания и лекарства. Рабочие ферросплавного завода высказали предложение о снижении пенсионного возраста для женщин, работающих на вредных производствах.

Также сенаторы должны провести встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Серик Акылбай провел встречи с депутатами маслихата, активом и членами Общественного совета в Бухаржырауском районе Карагандинской области. Основная тема встреч: обсуждение положений конституционной реформы и Послания Главы государства. В поселке Бел­агаш, районном центре – поселке Ботакара и поселке им. Габидена Мустафина сенатор ответил на ряд вопросов местных жителей, касающихся изменения Конституции и реализации основных прио­ритетов Послания Президента. Серик Акылбай также посетил местный Дом милосердия.

В расширенном заседании бюро РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», состоявшемся в Астанинском городском маслихате, приняли участие депутаты Сената Владимир Редкокашин, Тулеубек Мукашев и Бактыбай Чельпеков.

Участники встречи поддержали высказанные в Обращении Главы государства инициативы, определяющие дальнейшие перспективы развития нашей страны. Депутаты местных представительных органов считают, что перераспределение властных полномочий и демократизация политической системы должны стать исторической вехой на пути построения демократического общества.

С рабочей поездкой посетил Осакаровский район Карагандинской области сенатор Сергей Ершов. В селе Осакаровка депутат встретился с трудовым коллективом районной больницы. Также он провел беседу с коллективом рудника и обогатительной фаб­рики «Нурказган».

В ходе мероприятий были обсуж­дены предстоящие реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти, а также основные приоритетные задачи Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Сергей Ершов рассказал о повышении роли Парламента в вопросах формирования Правительства и контроля над его деятельностью, какие именно полномочия Президента будут перераспределены между Правительством и Парламентом.

Депутат Сената Парламента Кайрат Ищанов с рабочей поездкой посетил Атыраускую область. На совещании областного актива сенатор принял участие в обсуждении вопросов конституционной реформы и Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Также сенатор провел беседу с трудовым коллективом рыбзавода Caspian Royal Fish. Представители рыбоводческой отрасли поддержали высказанную в ежегодном Послании Главы государства идею о том, что для приведения экономики в соответствие с требованиями Четвертой промышленной революции необходимо опираться на цифровые технологии и инновации.

С работниками Кульсаринского трубопроводного управления АО «КазТрансОйл» Атырауской области провел встречу сенатор Сарсенбай Енсегенов. Он проинформировал трудовой коллектив предприятия о содержании инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым конституционной реформы и Послания. Сенатор отметил важное значение ключевых положений Послания, направленных на использование новых технологий, развитие промышленности, переход к автоматизированному производству и повышение производительности труда.

А в Кызылорде депутат Сената Бекмырза Еламанов провел встречи с активом города, ветеранами и представителями трудовых коллективов. В своих выступлениях он раскрыл основные положения конституционной реформы и Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В ходе встреч сенатор ответил на вопросы, касающиеся внедрения обязательного социального медицинского страхования. 

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