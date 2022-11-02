Доверяй, но «BAQYLA»: вести из регионов

Среди народа гуляют разные мнения о предстоящих президентских выборах: кому-то они кажутся скучными, кто-то ждет второго Каңтара, а кто заинтересован в процветающем будущем своей страны, тот идет в независимые наблюдатели.

Поддерживая инициативу независимых граждан, создавших общественное движение «BAQYLA», в городе Рудный создан региональный штаб независимых наблюдателей этого общественного движения. Филиал начал свою работу 22 октября 2022 года.

Работа штаба ведется под руководством общественного деятеля Мираса Адамбаева. В течение 10 дней штаб отобрал и провел обучение 35 наблюдателей. Рекрутирование осуществлялось через заполнение онлайн-анкет. Установлено возрастное ограничение для независимых наблюдателей 18+, и конечно же, приоритет отдается молодежи.

Члены штаба не являются членами какой-либо политической партии и не агитируют людей голосовать за кого-то из кандидатов.

Главная цель штаба – это обеспечение строгого наблюдения за выборами и проведение честных выборов.

В Рудном работа штаба будет осуществляться на 44 участках для голосования. 2 ноября руководство штаба организовало брифинг в утренней программе местного телеканала.

Не отстают от рудненцев и петропавловцы. Организация «Golden Hearts» с большим энтузиазмом присоединилась к гражданскому движению «BAQYLA». Для этих инициаторов также важны честные и прозрачные выборы. «Golden Hearts» имеет все возможности для подготовки независимых наблюдателей: есть офис, работает штаб волонтеров. Штаб недавно организовал обучение наблюдателей, где слушателям была предоставлена полная информация по наблюдению за процессом самих выборов. Команда отобрала 80 человек, которые будут работать на открытых избирательных участках Петропавловска.

Таким образом, независимые наблюдатели Рудного и Петропавловска хотят внести свою лепту в формирование политической культуры, в воспитание ответственных и сознательных граждан, для которых принципы демократии – не пустой звук.

Простые граждане заинтересованы в том, чтобы выборы прошли чисто. Они уверены в том, что если от выборов к выборам будет увеличиваться число наблюдателей, которые будут строго защищать законы, то рано или поздно Казахстан войдет в число демократических государств.