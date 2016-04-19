​Доверяй, но проверяй

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Сагат ЕНСЕГЕНУЛЫ, председатель ревизионной комиссии по Актюбинской области

Мы также проводим проверки на соответствие финансовых операций и действий законодательным актам РК, на правильное и полное их отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме того, комиссия оценивает реализацию государственных стратегических и отраслевых программ. В 2015 году было проведено 35 контрольных мероприятий, проверками удалось охватить 172 государственных учреждения и предприятия области.

В 2015-м общая сумма нарушений законодательства при исполнении бюджета, а допускались они во всех сферах, составила 1,9 млрд тенге. По результатам проверок выявлены средства, подлежащие восстановлению и возмещению в бюджет в размере 481,5 млн тенге. Из них на сегодня возмещено 359,4 млн. В основном должностными лицами госучреждений и предприятий допускаются факты необоснованного использования бюджетных денег.

В ходе проверок 30 материалов переданы в правоохранительные органы. Они касаются фактов переплаты по заработной плате, командировочным расходам, необоснованных расходов на питание и субсидирование, оплаты за незавершенные работы и прочее. На сегодня 15 материалов находятся на доследственной проверке, по семи отказано в возбуждении уголовного дела в связи с погашением полного объема ущерба, по восьми – возбуждены уголовные дела, по трем из которых должностные лица уже привлечены к уголовной ответственности.

Так, в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области при проверке субсидирования пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным сообщениям установлено расходование бюджетных средств в сумме 10 млн тенге сверх установленной нормы. Эти деньги по решению суда в полном объеме взысканы в пользу областного бюджета.

Нецелевое использование выявлено и в управлении архитектуры и градостроительства области – 6,7 млн тенге было выплачено за незавершенные работы по разработке комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов. Данные средства также возмещены в бюджет в полном объеме. На сегодня в суде рассматриваются материалы по Центру занятости Алгинского района по факту переплаты заработной платы и командировочных расходов.

Наибольшее количество случаев необоснованного использования бюджетных средств выявлено в организациях образования. В частности, в средней школе № 39 производили незаконно оплату заработной платы, лечебных пособий, отпускных, командировочных расходов и за больничные дни 7 неработающим гражданам. Еще 11 лицам – за фактически неотработанные дни. Общая сумма расходов составила 78,3 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

В Хромтауской гимназии № 5 также выявлены нарушения по переплате заработной платы и надбавок работникам учреждения, по необоснованным командировочным расходам на 4,3 млн тенге. По данному факту областной прокуратурой направлено представление в управление образования для привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц. Алгинская средняя школа № 2 им. В. Пацаева перечислила 1,2 млн тенге подрядчику, который не выполнил работы в полном объеме. Сегодня эти деньги взысканы в пользу бюджета.

В Алгинской школе-саде № 1 также переплачивали заработную плату. Главный бухгалтер этого учреждения приговором суда лишена свободы на пять лет с конфискацией имущества. Незаконное использование бюджетных средств и родительских взносов в личных целях на сумму 6,9 млн тенге выявлено и в 10 детских садах Алгинского, Темирского и Уилского районов. Данные средства возмещены в бюджет в полном объеме. Все материалы переданы в областную прокуратуру, возбуждены уголовные дела. По одному из них бухгалтер предприятия приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

«Предприимчивой» оказалась и бухгалтер Темирского районного Дома школьников. В личных целях она использовала более полумиллиона тенге. Эти средства возвращены в бюджет, а бухгалтер осуждена на 5 лет с конфискацией имущества.

По результатам комплексной проверки дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора по решению Дисциплинарного совета области получили также руководитель Каргалинского районного отдела образования – за нарушения в сфере госзакупок и аким Кемпирсайского сельского округа – за переплату командировочных расходов. Еще ряд чиновников области за допущенные нарушения бюджетного законодательства, при государственных закупках, бухгалтерском учете и финансовой отчетности понесли административную ответственность.

На 65 должностных лиц наложен 131 административный штраф на общую сумму 18,2 млн тенге. Причем на двух должностных лиц были наложены сразу 4 административных штрафа за нарушение правил ведения бюджетного учета. 

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