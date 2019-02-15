​Довести до каждого налогоплательщика!

В своем докладе об итогах деятельности ведомства за 2018 год министр финансов Алихан Смаилов отметил, что за отчетный финансовый год план по доходам перевыполнен по всем уровням бюджета. При этом консолидированный бюджет исполнен на 102,6%, республиканский бюджет – на 102,3%, местные бюджеты – на 103%. План пополнения Национального фонда выполнен также на 102,3%. В целом доходы госбюджета (без учета трансфертов) составили 8,2 трлн тенге, или 102,4%. В 2018 году в республиканский бюджет поступило 5,9 трлн тенге, что на 130 млрд тенге превышает плановый уровень минувшего года и на 836 млрд тенге – показатель 2017 года.

Как отметил глава Минфина, одним из важных механизмов, позволивших в прошлом году обеспечить существенное превышение плановых поступлений в госбюджет, стало совершенствование налогового и таможенного администрирования. Экономический эффект от этого в реальном выражении составил более 410 млрд тенге. Другая, не менее важная предпосылка – цифровизация деятельности Минфина. На этой основе в 2018 году было обеспечено высокое освоение бюджетных средств. Общий показатель освоения средств, выделенных из госбюджета, составил 99,7%. По республиканскому он сложился в пределах 99,99%, по местным бюджетам – 99,7%. Это позитивная тенденция, которая ­проявит себя и в текущем году.

Как известно, с начала года Минфин проводит налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса. Под нее подпадает порядка 90 тыс. налогоплательщиков из числа субъектов МСБ. Как сообщил министр, на сегодня погасили свои долги 28,5 тыс. предпринимателей на сумму 6 млрд тенге. Соответственно, списываются пени и штрафы на 1,3 млрд тенге. В целом на начало года в стране около 1,3 млн граждан имеют налоговую задолженность на общую сумму порядка 17 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге – это пени.

Отмечая социальную направленность расходов бюджета 2018 года, министр сообщил, что доля данной категории расходов в республиканском бюджете составила 44,4%, увеличившись по сравнению с уровнем 2017 года (33%).

В истекшем периоде немало внимания уделялось вопросам повышения качества бюджетного планирования. В этом направлении, как отметил Алихан Смаилов, на постоянной основе ведется работа по совершенствованию процессов государственных и квазигосударственных закупок. В декабре прошлого года Глава государства подписал поправки в Закон «О государственных закупках», направленный на повышение качества и упрощение процедур госзакупок, а также регулирование закупок нацкомпаний.

– По национальным компаниям поправки заработают с 1 января 2020 года. К этому времени мы должны подготовить всю необходимую нормативную и техническую базу. Нами будут разработаны Правила закупок для квазигосударственного сектора, – отметил глава Минфина, добавив, что все процедуры госзакупок и контроль за ними полностью автоматизированы.

В 2018 году оптимизирован график выставления объектов на продажу по Комплексному плану приватизации на 2018–2020 годы. Объекты были перенесены на 2017–2018 годы. Таким образом, исполнение плана приватизации составило 84%. На сегодня из 898 объектов Комплексного плана приватизации с начала его реализации выс­тавлено на продажу 530 объектов, из которых продано 473 на сумму 470 млрд тенге.

По итогам 2018 года министерство предоставляло 50 видов гос­услуг. При этом оказано более 22 млн услуг, из них порядка 20 млн – в электронном виде.

Также ведется работа по упрощению процедуры оплаты налогов. Эту задачу планируется решить посредством реализации единого кошелька налогоплательщиков, что позволит упростить порядок оплаты налогов и исключить вероятность их ошибочной оплаты.

Говоря о задачах ведомства, министр заявил о необходимости кардинального изменения приори­тетов в деятельности Службы экономических расследований. По мнению главы Минфина, основной упор в работе этого органа нужно делать на выявление теневых схем и фактов вывода капитала за пределы страны, предупреждение экономических преступлений и устранение предпосылок для их возникновения. В числе мер, предпринимаемых в сис­теме ведомства в рамках реализации задач по оптимизации, – переход на централизованные госзакупки. В результате около 90% будет закупаться центральным аппаратом на централизованной основе.

По итогам выступления министра ряд поручений и рекомендаций от имени Правительства озвучил замес­титель Премьер-министра Ерболат Досаев, который указал на слабую работу ведомства в сфере информирования населения.

– Нужно доносить до каждого налогоплательщика, независимо от того, юридическое это или физическое лицо, о тех мероприятиях, которые должны коснуться их, объяснить им, что делать, как это можно списать и как облегчить им эту работу. Дойдите до каждого налогоплательщика, они же все в вашей информационной системе, – сказал Ерболат Досаев.