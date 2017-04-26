Статьи Довести до логического завершения Досжан Нургалиев

Акцент на профилактике болезней



По первому вопросу выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он отметил, что формирование Службы общественного здравоохранения, призванной регулировать и координировать межведомственную работу по укреплению здоровья населения, стало одной из приоритетных задач государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016–2019 годы.



– Мы проанализировали опыт стран ОЭСР в сфере охраны общест­венного здоровья, где на смену санитарным службам, созданным в прошлом веке, пришли службы общественного здоровья. При этом становится очевидным, что и нам необходимо формировать в стране такую структуру, – отметил министр.



Поясняя суть вопроса, Елжан Биртанов сообщил, что в Казах­стане, как и в большинстве стран мира, основное бремя заболеваемости и смертности приходится на хронические неинфекционные патологии. В основном это артериальная гипертония, хрони­ческая болезнь легких, сахарный диабет и онкологические заболевания.



В современном мире около 70%, или порядка 40 млн смертей в год, приходится именно на неинфекционные виды болезней. В нашей стране за последние годы наблюдается рост расходов на такие заболевания, которые составляют 95–96% от общего объема затрат. И это при том, что удельный вес денежных средств, направляемых на профилактику болезней, не превышает и 3%. В странах же ОЭСР этот показатель достигает в среднем 19%.



Предполагается, что модель общественного здоровья позволит сместить акценты государственной политики в сфере здраво­охранения с лечения болезней на их профилактику. В Казахстане она будет строиться вокруг десяти основных оперативных функций общественного здравоохранения, определенных ВОЗ. Среди них – эпидемиологический надзор здоровья и благополучия населения, мониторинг и реагирование на опасности для здоровья людей, в том числе при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, речь идет об общей защите здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей среды, труда, пищевых продуктов, а также профилактику болезней с целью раннего выявления нарушений здоровья.



В число указанных функций войдут и меры обеспечения сферы здравоохранения стратегическим руководством, компетентными кадрами, устойчивой организационной структурой и финансированием. Помимо этого, новая система предусматривает информационно-разъяснительную деятельность и содействие исследованиям в области общест­венного здравоохранения.



В настоящее время, как сообщил министр, на базе бывшей службы СЭС создан Комитет охраны общественного здоровья, который имеет территориальные департаменты во всех регионах страны. Департамент общественного здравоохранения создан и при министерстве. С учетом мирового опыта планируется также создание Национального центра охраны общественного здоровья путем объединения трех государст­венных предприятий – Национального центра проблем формирования здорового образа жизни и двух других научных центров.



Основные направления развития службы включают в себя меры по формированию нормативной правовой базы и бюджетных программ, разработку перечня предоставляемых услуг, усиление потенциала сферы здраво­охранения, включая развитие инфраструктуры и создание единой IT-платформы. Предусмотрена работа по укрепле­нию кадрового потенциала, развитию государственно-частного партнерства.



– Бизнес в нашей стране, как и во всем мире, должен найти свою нишу в индустрии здоровья. Стимулирование деловых кругов в этой сфере придаст импульс развитию фитнес-центров, спортивных секций, плавательных бассейнов, экотуризма и других оздоровительных видов деятельности, – сказал Елжан Биртанов.



Предполагается, что развитие службы общественного здоровья позволит достичь положительных показателей в рамках не только госпрограммы «Денсаулык», но и ключевых общепринятых индикаторов, отражающих здоровье нации. Это также позволит удерживать темпы роста затрат на здравоохранение.



В рамках обсуждения свои мнения в отношении инициируемой концепции высказали представители общественности и бизнеса. По мнению президента Академии профилактической медицины, руководителя частной клиники Алмаза Шармана, эта система полностью соответствует современным мировым трендам в области управления здравоохранением.



Во-первых, концепция предус­матривает четкое разделение стратегических квот операционных функций. Во-вторых, предполагает кардинальную смену парадигмы или переход от борьбы с болезнями на кризисной стадии, что само по себе – дело малоэффективное, к борьбе с первопричинами заболеваний. В-третьих, модель делает упор на профилактику и лечение неинфекционных заболеваний в отличие от той практики, когда санитарно-эпидемиологическая служба в основном боролась с чумой, холерой, пищевыми и другими инфекциями.



– Несомненно, это важно. Тем не менее нельзя забывать о том, что сегодня во всем мире медики борются с проблемой избыточной массы тела или ожирением. Такие люди, как правило, больше всего подвержены опасным болезням, от которых ежегодно умирают в мире более трех миллионов человек. Справиться с этим в одиночку государство не в состоянии. Поэтому в развитых странах к этому активно подключена общественность, – отметил эксперт.



Свое мнение также озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Татьяна Колпакова, которая отметила позитивность и динамичность реформ в области здравоохранения, проводимых в РК. ВОЗ и далее будет поддерживать эти процессы, направленные на обеспечение высоких стандартов медицинского обслуживания в стране.



В итоге обсуждения Премьер-министр поручил главе ведомства завершить все организационные вопросы по созданию модели общественного здравоохранения, чтобы к концу года вернуться к ее рассмотрению более предметно.



Вузам – больше полномочий



На рассмотрение Правительства был внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений», разработанный Министерством образования и науки в рамках реализации 78-го шага Плана нации. Проект предусматривает внесение поправок в один кодекс и три закона РК.



Представляя Правительству новый законопроект, министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил, что в рамках расширения академической и управленческой свободы все высшие учебные заведения Казахстана без исключения наделяются правом самостоятельно определять порядок приема студентов, структуру и содержание образовательных программ, а также создавать дочерние организации по научно-образовательной деятельности. Ранее всеми этими преимуществами обладали только национальные вузы.



Помимо этого, будет внедрен принцип разработки вузами собственных образовательных программ в привязке к Национальной рамке квалификаций.



– Это придаст импульс конкуренции между вузами. Если у кого-то слабая образовательная программа, то там и уровень подготовки специалистов будет ниже, чем в сильных вузах. Там и отток учащихся будет выше, – заметил министр.



В свою очередь поменяется и система лицензирования учебных заведений. Если раньше лицензировалась только специальность, то после принятия законопроекта будет лицензироваться направление подготовки в целом. Этот подход способствует международной мобильности выпускников, у которых появится возможность обучения и трудоустройства в любой другой стране мира.



Ерлан Сагадиев отметил, что в настоящее время существует около 600 специальностей высшего и послевузовского образования. При новом подходе останется только десять направлений подготовки, внутри которых будут собственные образовательные программы вузов. Их может быть больше, чем 600, как в странах ОЭСР.



Студентам также будет предоставляться право формировать индивидуальную траекторию обучения по двум направлениям: углубленное освоение дисциплин и дополнительное. Последнее означает, что студенты одной специаль­ности смогут дополнить свое образование. Например, студенты-физики смогут получить знания в области юриспруденции, а экономисты – права или маркетинга.



– Законопроект согласован со всеми заинтересованными государственными органами с учетом замечаний и предложений, озвученных в рамках обсуждения с академической и вузовской общественностью, членами наблюдательных и попечительских советов, – подытожил выступление глава ведомства.



В соответствии с Конституцией



Правительство рассмотрело также законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам приведения их в соответствие с нормами Конституции РК», представленный министром юстиции Маратом Бекетаевым.



Поясняя суть проекта, глава ведомства отметил, что в рамках гармонизации законодательства с нормами Конституции требуется внести изменения в 7 кодексов и 46 законов Республики Казах­стан. В частности, будут внесены поправки в 21-ю статью Уголовного кодекса РК, где появится новое уголовное наказание в виде лишения гражданства. Такое наказание будет применяться в отношении лиц за акт терроризма (ч. 3. ст. 255 УК), создание и руководство террористической группой, а также непосредственное участие в ее деятельности (ч. 3 ст. 257 УК).



К преступлениям, при совершении которых причиняется тяжкий вред жизненно важным интересам страны, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Согласно Закону «О национальной безопасности», к таковым относятся преступления, связанные с покушением на незыблемость конституционного строя, независимость, унитарность, территориальную целостность и другие государственные устои. Например, сюда входят геноцид (статья 168 УК), сепаратизм (ч. 3 ст. 180 УК), создание и руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности.



– Наказание, связанное с лишением гражданства, будет назначаться судом в исключительных случаях на основе всестороннего и полного исследования всех обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и их последствий, – подчеркнул министр.



Кроме того, нормы семи законов – «О гражданстве», «О правовом положении иностранцев», «О местном государственном управлении и самоуправлении», «О государственной премии мира и прогресса», «О миграции населения», «О национальной безопасности» и «О волонтерской деятельности» – дополняются понятием «межконфессиональный».



В Законе «О правовых актах» исключается положение о принятии Президентом законов и указов, имеющих законную силу.



Подводя итоги обсуждения, Бакытжан Сагинтаев отметил, что по поручению Главы государства в уголовное законодательство вводится такая норма, как лишение гражданства. Это весьма актуально в контексте современных угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом. И работа здесь должна быть доведена до логи­ческого завершения.

