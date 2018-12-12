Довести уровень газификации до 40 процентов до 2020 году планируют в Алматинской области

Экономика
Елизавета Абрамовская
К концу года уровень газификации достигнет порядка 30 процентов, но до 2020 года этот процент планируют увеличить до 40. Об этом сообщил на брифинге аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент Kazpravda.kz

"К концу 2018  количество газифицированных населенных пунктов составит 142, уровень газификации достигнет более 30 процентов в этом году. До 2020 года мы хотим повысить этот процент до 41 процента. В целом, работы по газификации ведутся в 14 районах.»,- отметил Баталов в СЦК.

Также, по его словам, распределительные газовые сети строятся за счет частных инвестиций. При этом, в  текущем году из бюджета выделено 9,6 млрд.тенге и  привлечено 36 млрд.тенге инвестиций. 

"По газификации продолжаются строительные работы внутригородских сетей города Талдыкорган, построен газопровод до города Текели, а также начато строительство 3 автоматизированных газораспределительных станции в Баканас, Уштобе и Сарыозек",- добавил спикер.




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