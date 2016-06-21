​Дойти до каждого

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Юрий ЛИ, Кызылорда

Открывая встречу, аким области, председатель областной АНК Крымбек Кушербаев напомнил о прошедшей под председательством Лидера нации Нурсултана Назарбаева­ XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, на которой был принят исторический для страны Патриотический акт «Мәңгілік Ел». Отмечая высокую значимость стратегического документа, в котором отображена общенациональная идея развития государства, руководитель области рассказал о важности того, чтобы донести до каждого казахстанца заложенные в нем принципы и духовно-нравственные ценности.

– Эта работа должна носить долговременный и системный характер, проводиться во всех трудовых коллективах, на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, – подчеркнул аким. Большое внимание он уделил развитию Приаралья и благотворительной деятельности, которая в период кризисных явлений в мировой экономике приобретает особую ценность. По его словам, регион всегда славился добрыми людьми, которые готовы протянуть руку помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию землякам.

Подробно остановился К. Кушербаев и на вопросах укрепления общественного согласия, роли в решении этой задачи областной АНК, которая уже работает по профилактике конфликтных ситуаций в рамках меморандума с судейским корпусом, правоохранительными структурами, другими государственными органами и общественными институтами. Под пристальным вниманием оказалась и проблема правовой грамотности, которая проявилась в последнее время в неоднозначном толковании изменений в земельное законодательство. В связи с этим руководитель региона отметил необходимость усиления разъяснительной работы, важность созданных общественных советов, которые помогут получить объективную информацию жителям городов и сел, работникам крупных предприятий.

Подводя итоги своего выступления, аким области рассказал о значимых достижениях страны и региона за 25 лет независимости республики и призвал кызылординцев к совместному укреплению главного завоевания – единства и согласия в обществе и к активному участию в решении общенациональных задач. По итогам XIX сессии областной АНК было принято обращение к казахстанцам. Не обошлось без сюрпризов. В рамках встречи аким области от имени Главы государства и жителей региона вручил двукратному олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира Илье Ильину золотую медаль «Бірлік».

– Мы желаем удачи нашему ­соотечественнику Илье Ильину, прославившему Казахстан на весь мир. Кызылординцы всегда готовы вместе со всеми казахстанцами поддержать Илью. Мы верим, что наш чемпион подарит нам еще немало побед, – подчеркнул К. Кушербаев.

В свою очередь знаменитый кызылординец отметил, что ощущает поддержку всего Казахстана. Он сказал:

– Сейчас сложно что-то прогнозировать, однако я буду участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, если не как спортсмен, то как тренер. У меня есть команда, которая упорно работает и привезет золотые медали. Мне сейчас 28 лет. И я смогу показать себя. Самое главное, что хочу сказать: я никого не обманывал.

Аналогичную награду за весомый вклад в укрепление независимости страны, дружбы и общественного согласия получил ветеран местного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» Ге Хак Рим, а еще группе активистов областной ассамблеи были вручены благодарственные письма АНК.

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