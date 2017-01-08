​Дойти до каждого избирателя

Адия Кенжегулова

Сенатор Манап Кубенов посетил Актогайский район Павлодарской области. В ходе встречи с акимом района Агыбаем Амириным обсуж­дены приоритетные вопросы со­циально-экономического развития региона. В частности, рассматривались перспективы реализации в селе Актогай второго этапа строи­тельства водопровода, который должен обеспечить питьевой водой жилые дома. На реализацию этой программы в 2017 году из респуб­ликанского бюджета планируется выделить 930 млн тенге.

С рабочей поездкой в Кызылординской области находятся депутаты Сената Мурат Бактиярулы и Бекмырза Еламанов. Здесь они ознакомились с социально-экономическим развитием Жалагашского района. В ходе встреч с населением поднимались вопросы развития инфраструктуры районного центра, а также перспективы реализации программы «Нұрлы жер», на финансирование которой выделено 420 млн тенге. В Сырдарьинском районе М. Бактиярулы и Б. Еламанов встретились с жителями села им. Калжан Ахуна. Заинтересованный разговор с тружениками рисоводческого хозяйства был посвящен проблемам повышения производительности труда, снабжения удобрениями и топливом.

В Актюбинской области в эти дни находится сенатор Марат Тагимов. Депутат посетил консервный завод «Айбек» и городское тепличное хозяйство в Актобе. Также в Алгинском районе сенатор ознакомился с работой мясоперерабатывающего комплекса, очистного сооружения КГП «Алга Жылу», встретился с руководством правоохранительных органов.

В Усть-Каменогорске состоялись встречи сенатора Талгатбека Абайдильдина с депутатами областного и городского маслихатов. В ходе беседы с профессорско-преподавательским составом Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева сенатор рассказал о ходе реализации масштабных институциональных реформ, инициированных Главой государства. Также прошла встреча Т. Абайдильдина с рабочими и инженерно-техническим персоналом машиностроительного завода. В Семее сенатор посетил ряд производственных и социальных объектов, встретился с депутатами городского маслихата.

Мажилисмены от партии «Нур Отан» Ирина Аронова, Иван Клименко, Сапархан Омаров, Наталья Жумадильдаева прибыли с рабочей поездкой в Костанайскую область. Депутаты приняли участие в заседании «круглого стола» по вопросам аграрного сектора. Председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам С. Омаров подчеркнул необходимость пересмот­ра механизмов поддержки аграриев с упором на ее стимулирующую роль. Как сообщил парламентарий, в ходе обсуждения программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы депутатским корпусом высказаны замечания и предложения, в Правительство были направлены соответствующие рекомендации. Наибольшее беспокойство у депутатов вызывает вопрос полноты финансового обеспечения новой программы. Поэтому при принятии республиканского бюджета члены Комитета по аграрным вопросам будут обращать на этот вопрос самое пристальное внимание, подчеркнул депутат.

На Капшагайском рыбоперерабатывающем заводе побывал мажилисмен Ерлан Барлыбаев. В ходе встречи с трудовым коллективом он рассказал о деятельности парламентской фракции «Ак жол», работе по поддержке предпринимателей и ответил на вопросы работников.

Встречи с акмолинскими избирателями провели депутаты Мажилиса Ерсултан Бектурганов, Жанат Джарасов, Жексенбай Дуйсебаев, Сапар Ахметов и Михаил Чирков. Мажилисмены встретились с активом партии в Акмолинском областном филиале партии «Нур Отан», а также с коллективом ТОО «Кокшетауский молочный завод «Молоко Синегорья», где ознакомились с работой современного производства молока. В тот же день парламентарии побывали в Кокшетауском техническом институте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. Также депутаты провели прием граждан. 

