Дойти до каждого

408
Михаил Тё, Жамбылская область

Сегодня, как подчеркнул первый заместитель председателя областного филиала партии Ерканат Манжуов, важно понимать, что нужно сделать для реализации поставленных целей.

Своими соображениями на этот счет поделился генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров, который отметил: коллективу предприятия есть чем поддержать планы Главы государства. В частности, руководитель химического гиганта подчеркнул, что 3 из 10 задач касаются производственников. Предприятие готово создавать новые рабочие места, трудиться над повышением благосостояния жамбылцев.

Говоря о борьбе с коррупцией, ректор Таразского государственного педагогического университета Ержан Амирбекулы отметил, что важно сделать акцент на воспитании общества. Причем эту работу необходимо начинать с семьи и продолжать ее в детских садах, школах, колледжах и вузах. В свою очередь ректор Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати Махметгали Сарыбеков заметил: для правильного воспитания молодежи также необходимы наглядные примеры для подражания. В этом плане важны истории успеха, о которых нужно рассказывать.

Выступили на заседании и другие спикеры, поднимавшие актуальные вопросы, связанные с качеством человеческого капитала, созданием новых рабочих мест, общего развития подрастающего поколения.

В завершение слово взял председатель областного филиала партии «Nur Otan», аким области Аскар Мырзахметов. Его речь стала ответом на вышесказанное и одновременно прозвучала как предупреждение для подчиненных. Глава региона выразил недовольство тем, что некоторые поручения не выполняются. В частности, год назад всем сельским акимам было дано задание совершить подворовый обход на вверенных территориях и составить подробный отчет о каждом домовладении. И полные данные, как оказалось, до сих пор не предоставлены. Эта информация нужна, чтобы понять общую картину, спланировать дальнейшие действия и начать работать.

Как отметил аким области, всегда важно помнить об особенностях региона: 65% его населения проживает в сельской местности. Невозможно построить в каждом селе по заводу, для того чтобы обеспечить жителей рабочими местами. Поэтому важно понимать это и помочь сельчанам зарабатывать на личном подворье.

По словам главы региона, власти способны разместить и закупить продукцию у сельчан, а также в случае необходимости обеспечить их семенами и предоставить консультантов, но для организации рационального процесса важно знать, какие ресурсы имеются в наличии: будь то домашняя птица, скот, овощи или фрукты… К примеру, после заготовки мяса зачастую остаются шкуры и шерсть. Но чтобы выполнить их переработку, нужно точно знать, каким будет объем сырья, время его поступления.

То же самое можно сказать и о реализации сельскохозяйственной продукции. Крестьяне жалуются, что есть проблемы со сбытом. Но чтобы помочь им, необходимо владеть информацией об объемах продукции, имеющихся в наличии.

– Если собрать точные данные и систематизировать их, то можно правильно организовать работу. А отсюда последуют и занятость населения, и рост его благосостояния, – подчеркнул Аскар Мырзахметов.

Аким области также остановился на важности создания сельскохозяйственных кооперативов, которых сегодня в регионе 42. Они дают крестьянам новые возможности для решения злободневных вопросов.

Также глава региона обратил внимание на пилотный проект по строительству жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры, который поддержал Президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Жамбылскую область. В нем акцент будет сделан на новых подходах, а именно на упрощении и оптимизации процедур подготовки. В первую очередь это касается проектно-сметной документации. В случае успешной апробации в регионе, как сказал Глава государства, опыт будет распространен на всю страну.

В завершение аким области поручил партийцам контролировать решение всех поднятых вопросов.

