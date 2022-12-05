Дойти до каждого

История Казахстана ХХ века полна трагических событий, приведших к многочисленным человеческим жертвам. Многие из них все еще требуют полного научного исследования, оценки и осознания. Участники международной конференции считают, что полная реабилитация жертв политических репрессий требует комплексной профессиональной оценки со стороны научного сообщества.

Два года назад Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий XX века. Она объединила всех представителей научно-экспертной среды, занимающихся изучением истории репрессий.

С момента обретения независимости наша страна второй раз обращается к этому вопросу на государственном уровне. 14 апреля 1993 года был принят Закон «О массовой реабилитации жертв политических репрессий», и определенная часть репрессированных была оправдана. Но в то время жертвы восстания крестьян, политики ликвидации кулаков и конфискации их имущества, мер принудительного оседания крестьян, массовой коллективизации, массовых наказаний в отношении населения и представителей религий, выступивших против политики 1920–1933 годов, оставались вне закона. Основное направление работы государственной комиссии – восполнение этого пробела.

Руководитель Центра изучения материалов политических реп­рессий XX века архива Президента РК доктор политических наук, профессор Гульшат Нурымбетова с трибуны международной конференции отметила неоценимую помощь, которую оказывают в работе по реабилитации жертв политических репрессий специалисты архивов. За два года собраны материалы по жертвам репрессий из архивов МВД, КНБ и Генпрокуратуры.

На их основе формируется единый государственный фонд хранения всего исторического материала, касающегося эпохи репрессий 20–50-х годов XX века. Специалисты центра проводят научную обработку, реставрацию и оцифровку поступающих от ведомств рассекреченных документов.

Сейчас госкомиссия работает по 11 категориям граждан, подлежащих реабилитации. Изучение каждого архивного дела требует скрупулезного и комплексного подхода, формирования объективной оценки, основанной исключительно на фактах.

– В Шымкенте в состав регио­нальной комиссии и рабочей группы по исследованию архивных материалов по истории 1920–1950-х годов вошли ученые-историки, архивариусы, сотрудники Музея жертв политических репрессий и Туркестанского областного историко-краеведческого музея, – рассказала руководитель рабочей группы кандидат исторических наук, доцент ЮКУ им. М. Ауэзова Гульнар Жанысбекова. – Мы ведем поисковую работу в архивах, расположенных в Шымкенте, а также организуем экс­педиции в те микрорайоны и жилые массивы, которые были включены в состав города несколько лет назад. Проделанная работа уже позволила найти потомков около пятидесяти жертв политических репрессий. Наша задача – помочь людям восстановить доброе имя своих предков.

По итогам работы комиссии предполагается разработать проект закона «О полной реабилитации жертв политических репрессий».