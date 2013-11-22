Дойти до ручки, оживляя шелк

[caption id="attachment_13939" align="alignleft" width="254"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

Оказывается, настоящий мастер и обычной современной ручкой может сотворить прекрасные произведения, и искусствоведы в связи с этим говорят о зарождении нового направления в искусстве казахстанской графики. Но еще удивляет то, как смог он в своих картинах объединить прошлое, настоящее и будущее.

На персональной выставке Есенбаева «Кобызнама» – тридцать работ. Они погружают зрителя в мир известных в народе легендарных исторических образов в картинах «Томирис», «Бейбарыс», «Ранение Македонского у Сырдарьи», в мир казахской этнографии в работах «Ас», «К?кпар», «Шаныра?». Они воспитывают – «Синяя волчица», «Козы-Корпеш – Баян Сулу», «Атилла», «Коркыт». И конечно, удивляют своей необычной технологией.

[caption id="attachment_13940" align="alignleft" width="300"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

Член Союза художников Казахстана, Оразбек Есенбаев, начав свою деятельность в художественно-производственной мастерской Кызылорды, сейчас преподает в Академии дизайна и технологии «Сымбат», где ведет наставническую работу со студентами. Его видение уникальной казахской культуры, любовь к родной земле и истории народа передаются с его работами ученикам. А овладение им новой технологии говорит о том, что участник множества международных, республиканских и областных выставок, работы которого хранятся в музеях и частных коллекциях, не почивает на лаврах, а остается в активном творческом поиске.

Техника росписи шелка шариковой ручкой требует от художника высокого профессионализма, пластической точности и документального знания деталей, что и проявилось в представленных картинах. И выставка была интересной не только для обычных горожан и коллег, но и для издателей, которые могут использовать подобные изображения в книгах.

Ольга МАЛАХОВА, Алматы