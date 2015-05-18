Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Казахстане 18 мая

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 18 мая сохраняются дождь, гроза, порывистый ветер, на юго-западе республики туман. Лишь на юге, юго-востоке и юго-западе погода прогнозируется без осадков, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, днем Северо-Казахстанской областях ожидаются местами гроза, усиление ветра 15–22 м/с.
В Алматинской области ночью местами гроза.
В Мангистауской области ожидается местами туман.
В Атырауской, Актюбинской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с.