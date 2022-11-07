Фото: Kazpravda.kz
Общество

Дождь и снег обещают казахстанцам синоптики

Неустойчивую погоду прогнозируют в ближайшие дни синоптики «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz.

Резких изменений температурного фона при этом не ожидается.

«Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды в начале новой рабочей недели: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, лишь в южных регионах в виде дождя и снега, 8 ноября в отдельных районах востока, в горных и предгорных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. В ночные и утренние часы ожидаются туманы, гололеды, в северной половине низовые метели», - рассказали в «Казгидромет».

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