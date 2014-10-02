Дождь и снег сегодня ожидаются на территории Казахстана Общество

Дождь и мокрый снег ожидаются сегодня на большей части территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".



"Виной всему активный циклон, сформировавшийся над Баренцевым морем. В течение трех ближайших суток этот циклон будет находиться над Западной Сибирью, но связанные с ним холодные атмосферные фронты будут вызывать осадки дождь, мокрый снег, сильный северо-западный ветер и понижение ночной температуры до 0–5 ºC мороза почти на всей территории Казахстана. Лишь на юге и юго-востоке республики осадки будут в виде дождя, но и здесь в ночные часы 4 октября в отдельных районах возможны заморозки 0–2 ºC", – сообщают синоптики.



