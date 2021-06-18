Дождь и ветер ожидаются в выходные в Казахстане

Общество
2439
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 19-21 июня, передает Kazpravda.kz.

"В течение периода на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер; в центре, на северо-востоке и юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь", – говорится в сообщении. 

По данным синоптиков, лишь западные регионы республики будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков.

"В северной половине республики прогнозируется резкое понижение температуры в ночные часы до 5-13, днем до 12-20 градусов тепла, в южной половине - понижение ночью до 10-18, днем до 18-27 тепла", – дополнили в метеослужбе.

Популярное

Все
Жилищная сфера: необходимо совершенствование законодательства
Образ жизни – участие в экспедициях
Соревновались юные спасатели
Ждем побед нашей сборной
Познавать эпоху через творчество
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Там, где звезды ближе
Ахмади уже в полуфинале
Исход дела решают детали
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
Гендерное равенство должно быть системным
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
О качестве и количестве военных кафедр
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

70 лауреатов Международной премии «Волонтер года» и «Марафо…
Такая работа: Жительница Актау Полина Бектемирова определяе…
Призвание помогать: международный день волонтеров отмечают …
Гигантский осетр из металла

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]