Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 19-21 июня, передает Kazpravda.kz
.
"В течение периода на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер; в центре, на северо-востоке и юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, лишь западные регионы республики будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков.
"В северной половине республики прогнозируется резкое понижение температуры в ночные часы до 5-13, днем до 12-20 градусов тепла, в южной половине - понижение ночью до 10-18, днем до 18-27 тепла", – дополнили в метеослужбе.