Дождь из рыб прошел в Мексике

В штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики было зафиксировано необычное погодное явление. В городе Тампико неподалеку от побережья Мексиканского залива из дождевого облака вместе с каплями воды выпали рыбы. Об этом сообщили в среду, 27 сентября, представители Управления гражданской обороны региона, передает vesti.ru.
В сообщении Управления, говорится, что в районе Ломас-де-Росалес в Тампико прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбки буквально падали с неба.
Однако специалисты ничего удивительного в таком природном явлении не находят. По их словам, вихри ветра над местными водоемами в это время года бывают такой силы, что вполне могут захватить в воздух мелкую живность из воды и отнести ее на сушу.
В сообщении Управления, говорится, что в районе Ломас-де-Росалес в Тампико прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбки буквально падали с неба.
Однако специалисты ничего удивительного в таком природном явлении не находят. По их словам, вихри ветра над местными водоемами в это время года бывают такой силы, что вполне могут захватить в воздух мелкую живность из воды и отнести ее на сушу.