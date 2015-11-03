​Дождь марафону не помеха

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На старт вышло более сот­ни велосипедистов, которых не остановил даже проливной дождь, обрушившийся на город. На велосипеды сели в основном воспитанники детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике и велоспорту № 2. Накануне олимпийские чемпионы посетили ребят и подарили им для тренировок 8 велосипедов и спортивную экипировку.



Благотворительный велопробег стартовал от отеля Rixos Khadisha Shymkent. Велосипедисты проехали по проспекту Кунаева до площади Наурыз и обратно. Общая протяженность маршрута составила 15 км. Естественно, первым финишировал Александр Винокуров. Впрочем, он не особо рвался вперед, позволяя начинающим велосипедистам быть в зоне досягаемости.



По окончании велопробега прошел благотворительный аукцион, на котором Александр Винокуров выставил на продажу два велосипеда из лимитированной серии марки VINO, собранных в нескольких экземплярах по специальному заказу.



Велосипед с электромотором продан за 900 тыс. тенге. Эксклюзивный карбоновый велосипед приобретен победителем аукциона за 1 млн 650 тыс. тенге. Проданы также веломайка олимпийского чемпиона Лондона, а также веломайка победителя Вуэльты Испании-2015 Фабио Ару соответственно за 120 тыс. и 90 тыс. тенге.



Поддержали Александра и его друзья. Серик Сапиев, признавшийся, что после того, как Винокуров подарил ему велосипед, он практикует поездки по Астане, выставил на аукцион перчатки профессионального боксерского клуба «Астана Арланс». Была продана также велосипедная майка Зульфии Забировой с ее автографом.



Все вырученные от благо­творительного аукциона средства пойдут на приобретение велосипедов и велосипедной экипировки для детских велоспортивных школ страны. Интерес к благотворительному велопробегу натолкнул Александра Винокурова провести подобные мероприятия и в других регионах страны. Тем самым будет расти популярность велоспорта, и все больше мальчишек и девчонок смогут оторваться от компьютера, предпочтя виртуальной реальности тренировки на свежем воздухе. Тем более что на юге это можно делать 9 месяцев в году.