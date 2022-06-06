Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска

Дождь – не помеха

Несмотря на непогоду, жители Усть-Каменогорска приняли активное участие в референдуме.

–...Сидели бы, мама, дома, смотрели сериал, чай пили.

Мужчина закрывает мокрый зонт и помогает пенсионерке подняться на школьное крыльцо. Апашка с улыбкой осаживает ворчливого сына: «Президент сказал: важен каждый голос! Как сидеть дома, зная, что другие решают судьбу страны?..»

Усть-Каменогорск накрывают шквалы с ливнем и градом, деревья гнутся под ветром. В любое другое воскресенье у школы № 47 было бы пусто. Кому захочется гулять в такое ненастье? Но только не в день референдума. С семи утра, как только начал работу участок для голосования № 2, людской поток не прекращался. Шли по одному, семьями, компаниями.

– Я всем родным говорил: референдум – важная вещь, надо проголосовать, – отметил житель города Анатолий Сыздыков. – Со многими изменениями я согласен, есть такие, которые вызывают вопросы. Мое мнение: проект изменений нужно было предварительно вынести на широкое народное обсуждение. В любом случае надеюсь, что государство учтет мой голос.

По пешеходной дорожке со смехом бегут под зонтами двое парней и две девушки. Охотно вступают в беседу.

– Изменения, которые предложены в Основной закон, важны, – говорит студентка Радгуль ­Уалиханова. – Если казахстанцы одобрят поправки, появится реальный шанс, что у нас наконец заработает система сдержек и противовесов. И появится реальная выборность в Мажилисе и маслихатах.

Посреди школьного вестибюля – прозрачная урна для голосования. За ней присматривают двое наблюдателей – молодые женщины. Их взгляды вдруг теплеют – в здании появляется знаменитая казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Стройная, спортивная. Ольга ждет очереди, чтобы взять бюллетень, заходит в кабинку. И под прицелами камер отправляет сложенный пополам лист в стеклянный куб. Молодежь бросается к спортсменке делать селфи.

– Этот день – исторический, – говорит Ольга Рыпакова. – Впервые за 27 лет проводится референдум по внесению поправок в нашу Конституцию. Я, конечно, жду улучшения жизни в Казахстане, новых возможностей, новых прав. Участие в референдуме – это право каждого гражданина, я им с удовольствием воспользовалась.

Одним из необычных мест для голосования с трогательной атмосферой стал участок № 60 в областном центре матери и ребенка. С утра здесь ждали молодых мамочек – всего заготовлено по спискам 250 бюллетеней. Среди членов комиссии – акушерки, медсестры, врачи, которые прошли инструктаж.

– К женщинам, которые после операции, в родах или не могут подойти на участок, члены комиссии пройдут в палаты с переносной урной, – заверил руководитель службы родовспоможения Серикбол Куркумбаев.