Дождь, снег и гололед: резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане

Погода
Дана Аменова
корреспондент

По прогнозам синоптиков «Казгидромета», изменение температурного фона затронет большую часть страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни, 13-15 октября, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает Kazpravda.kz 

15 октября на востоке, юго-востоке страны временами будут сильные осадки (дождь, снег). На востоке, севере страны ожидается гололед. Лишь в центре и на юге республики - погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

В температурном фоне в большинстве регионов прогнозируется понижение:

- на северо-западе днем до +10+22°С;

- на севере ночью до -1-6°С, днем до +3+13°С;

- в центре ночью до -6+3°С, днем до +4+15°С;

- на востоке ночью до -5+5°С, днем до -1+9°С;

- на юго-востоке ночью до +5+10°С, в горных районах до -2+3°С, днем до +10+22°С, в горных районах до +5+10°С.

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