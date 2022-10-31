Дождь со снегом ожидаются в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 1-3 ноября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки.

По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью.

Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит 10-22 тепла, затем 2 ноября понизится до 5-13 тепла, отметили синоптики.