Общество
Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Казахстане 24 сентября
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на четверг, 24 сентября, передает Kazpravda.kz
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По данным синоптиков, на севере и востоке страны ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. На западе и юге страны без существенных осадков. Местами туман.
В Алматинской, Костанайской, ночью в Актюбинской, утром и днем в Жамбылской областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Костанайской области - туман.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях прогнозируется усиление ветра до 15-20, местами до 23-28 м/с, туман.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях - туман, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 м/с, на востоке Карагандинской области - на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман.
В ближайшие время в Казахстане ожидаются заморозки, отметили в метеослужбе.
В Алматы днем 20°, ясно. В Нур-Султане днем 7°, облачно.