Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан

Синоптики «Казгидромета» сообщили о резком изменении погоды в конце первого осеннего месяца, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, 29-30 сентября большая часть территории республики будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с этим сохранится погода преимущественно без осадков.

1 октября под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы, в северной половине сохранятся заморозки 1-3°С.

Дневная температура воздуха в дневные часы в северной половине страны составит +15+23°С, в южной половине понизится от +20+25°С, в горных районах +10+15°С до +15+23, в горных районах +8+13°С.