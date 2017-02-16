Дожди и гололед прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни

В период с 16 по 18 февраля на юге Казахстана синоптики прогнозируют дожди с переходом в снег, сообщает Kazpravda.kz
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По данным специалистов, в предстоящие трое суток, под влиянием очередного циклона, на территории республики ожидаются снегопады, метели, ухудшающие видимость до 200–500 м, и сильный ветер 15–23 м/с.
"В южных областях, при дневной температуре плюс 2, плюс 10 ºС, ожидаются дожди с переходом в снег.
На юге республики в ближайшие сутки на юго-востоке 17 и 18 февраля будут сильные осадки, также ветер местами 15–25 метров в секунду, гололед и туман. Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах", – говорится в информации пресс-службы РГП "Казгидромет".
В Астане завтра ожидается переменная облачность, временами снег, ночью -16...-18, днем -10...-12, повышенный северный ветер 9–14 м/с. В субботу, 18 февраля, переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -18...-20, днем -13...-15, сохранится повышенный юго-восточный ветер 9–14 м/с.