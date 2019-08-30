Общество
Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на День Конституции
На День Конституции казахстанцев ждет дождливая погода с ветром, передает Kazpravda.kz.   

"Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона, и связанных с ним фронтальных разделов, где пройдут дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, возможно выпадение града, на северо-западе ночью местами туман", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидается шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, в Костанайской области ночью местами туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град.

В Карагандинской области ожидается местами шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской области ожидается местами ветер 15-23 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей, в Восточно-Казахстанской области местами возможен град.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, на юго-западе Костанайской, Алматинской, на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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