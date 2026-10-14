Дожди и снег накроют Казахстан

Погода
Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по республике на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, 15-17 октября на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега. 15 октября на востоке, юго-востоке страны - временами сильные осадки (дождь, снег).

На востоке страны ожидается гололед. Лишь в центре и на юге республики будет погода без осадков.

Ночью 16-17 октября на юго-востоке страны прогнозируются заморозки 1-2 градуса. По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

Температура воздуха:

- на западе страны понижение ночью до +7+15°С, днем до +17+25°С;

- в Актюбинской области ночью +1+6°С, на севере, востоке региона -1-3°С, днем понижение до +15+23°С;

- в Костанайской области ночью понижение до -1-6°С, днем небольшое колебание от +12+17°С до +10+15°С;

- на севере страны понижение ночью до -3-8°С, с 17 октября повышение до 0,+8°С, днем небольшое повышение до +7+12°С;

- в области Ұлытау основной фон ночью 0,+6°С, на севере, востоке региона -3°С, днем +10+20°С;

- в Карагандинской области ночью основной фон -1-8°С, на юге региона +3°С, днем постепенное повышение до +10+15°С;

- на востоке страны ночью небольшое колебание от -1-6°С до -3-11°С, днем основной фон +3+12°С, на востоке региона -2°С;

- на юге республики небольшое понижение ночью до +2+10°С, днем до +15+25°С;

- на юго-востоке страны ночью понижение до 0,+8°С, в горных районах до -2-7°С, днем небольшое колебание от +12+22°С до +10+18°С.

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