Дожди и заморозки – прогноз погоды на 14-16 сентября

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 14-16 сентября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег. Ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег).

По республике ожидается усиление ветра. В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 5 градусов.