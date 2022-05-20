Дождливые выходные ожидаются в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 21-23 мая, передает Kazpravda.kz.

"Атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из районов европейской части России, обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, который будет сопровождаться усилением ветра, возможно выпадение града, а на северо-западе, также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе, северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов", – говорится в сообщении.

По данным метеослужбы, на западе ожидается небольшое повышение дневных температур от 8-18 до 15-28 градусов тепла, а на остальной территории понижение температур днем на севере, в центре от 25-30 до 15-20, на юге и востоке страны - от 28-33 до 17-25 градусов тепла.