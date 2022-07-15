Фото: Kazpravda.kz
Общество
Дожди ожидаются в выходные дни в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды на 16-18 июля в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон: пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Возможно выпадение града", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отрог Северо-Западного антициклона обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури.

Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30+40°С, на северо-западе +25+40°С, на юго-западе +36+45°С, на юге +33+42°С, на юго-востоке +20+35°С, понижение на севере от +24+33°С до +20+30°С, в центре от +27+38°С до +23+33°С, на востоке от +21+33°С до +16+28°С.

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