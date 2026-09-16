Дожди с грозами и ветром несет циклон в Казахстан

По данным метеослужбы, в ближайшие дни жителей Казахстана ожидает быстрая смена барических образований.

- В тыл антициклону, принесшему прекращение осадков и понижение температуры воздуха практически на всей территории РК, начинает смещаться циклон, который принесет с собой дожди с грозами и порывистым ветром сначала на западные, а затем и на северные регионы РК, - сообщили синоптики.