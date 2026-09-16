Дожди с грозами и ветром несет циклон в Казахстан

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 17-19 сентября, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни жителей Казахстана ожидает быстрая смена барических образований.

- В тыл антициклону, принесшему прекращение осадков и понижение температуры воздуха практически на всей территории РК, начинает смещаться циклон, который принесет с собой дожди с грозами и порывистым ветром сначала на западные, а затем и на северные регионы РК, - сообщили синоптики.

И только на юге республики под влиянием теплых воздушных масс с районов Узбекистана сохранится теплая погода преимущественно без осадков, добавили в Казгидромете.

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