Дожди с грозами и ветром несет циклон в Казахстан

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 17-19 сентября, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в ближайшие дни жителей Казахстана ожидает быстрая смена барических образований.
- В тыл антициклону, принесшему прекращение осадков и понижение температуры воздуха практически на всей территории РК, начинает смещаться циклон, который принесет с собой дожди с грозами и порывистым ветром сначала на западные, а затем и на северные регионы РК, - сообщили синоптики.
И только на юге республики под влиянием теплых воздушных масс с районов Узбекистана сохранится теплая погода преимущественно без осадков, добавили в Казгидромете.