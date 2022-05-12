Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 12-14 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, с ложбиной Западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидаются дожди.

На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, ближе к 14 мая на севере и в центре страны, временами прогнозируются сильные дожди.

По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана - пыльная буря, отметили синоптики.