Дожди с грозами и ветром прогнозируют синоптики в Казахстане 12 августа

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на сегодня, 12 августа, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.
"Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике прогнозируется усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман", - говорится в информации.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град.
В Алматинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.
Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами - туман.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно; в Нур-Султане днем 19°, частично облачно.
По данным метеослужбы, смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.
"Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике прогнозируется усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман", - говорится в информации.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град.
В Алматинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.
Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами - туман.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно; в Нур-Султане днем 19°, частично облачно.