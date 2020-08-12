Дожди с грозами и ветром прогнозируют синоптики в Казахстане 12 августа

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на сегодня, 12 августа, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.

"Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике прогнозируется усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман", - говорится в информации.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град.

В Алматинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами - туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно; в Нур-Султане днем 19°, частично облачно.

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