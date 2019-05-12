Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов РК 12 мая

Фото с сайта stihi.ru
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на сегодня, 12 мая, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным метеослужбы, большая часть Казахстана находится под влиянием южного циклона, в связи с чем на западе, северо-западе, севере, востоке республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике прогнозируется усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке - шквал, возможен град, на юго-западе - туман.
В Восточно-Казахстанской области местами будет ветер 15-20 м/с, днем гроза, шквал, возможен град.
В Алматинской области - усиление ветра в районе Жаланашколя 20-25 м/с.
В Павлодарской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской областях - местами гроза, ветер 15-20 м/с.
Днем в Кызылординской области местами будет ветер 15-20 м/с, пыльная буря.
В Мангистауской, ночью в Акмолинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, в Мангистауской области - местами туман.
Днем в Атырауской, местами в Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.