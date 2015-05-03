Дожди с грозами ожидаются в ряде регионов Казахстана 3 мая

Общество
Синоптики прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер в некоторых районах западных, северных и восточных областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"С прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра на западе, северо-западе, севере и юго-востоке Казахстана. На остальной территории – погода без осадков", – говорится в сообщении.
В Алматинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях ожидается местами ветер 15–20 м/с с грозой. В Костанайской области ночью возможен туман, днем – ветер 15–20 м/с. В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами также прогнозируется туман. В некоторых районах Кызылординской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.
Вместе с тем практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, который удерживает теплую погоду. Днем воздух прогреется до 20–28º, что выше климатической нормы на 3–8º.
"С прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра на западе, северо-западе, севере и юго-востоке Казахстана. На остальной территории – погода без осадков", – говорится в сообщении.
В Алматинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях ожидается местами ветер 15–20 м/с с грозой. В Костанайской области ночью возможен туман, днем – ветер 15–20 м/с. В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами также прогнозируется туман. В некоторых районах Кызылординской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.
Вместе с тем практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, который удерживает теплую погоду. Днем воздух прогреется до 20–28º, что выше климатической нормы на 3–8º.