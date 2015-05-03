Общество

Дожди с грозами ожидаются в ряде регионов Казахстана 3 мая

Синоптики прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер в некоторых районах западных, северных и восточных областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"С прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра на западе, северо-западе, севере и юго-востоке Казахстана. На остальной территории – погода без осадков", – говорится в сообщении. 

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях ожидается местами ветер 15–20 м/с с грозой. В Костанайской области ночью возможен туман, днем – ветер 15–20 м/с. В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами также прогнозируется туман. В некоторых районах Кызылординской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Вместе с тем практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, который удерживает теплую погоду. Днем воздух прогреется до 20–28º, что выше климатической нормы на 3–8º.

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