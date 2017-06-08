Общество
Дожди с грозой придут на три дня в Астану
8, 9 и 10 июня в Астане выпадут осадки в виде дождя, порывы ветра достигнут 20 м/с, временами пройдут грозы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в столице будет переменная облачность, днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, с порывами днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 °С, днем +22…+24 °С.

9 июня – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, с порывами до 15–20 м/с. Воздух прогреется до +18…+20 °С.

Аналогичная погода сохранится в Астане и 10 июня. Синоптики прогнозируют переменную облачность, временами ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный с порывами до 20 м/с. Температура воздуха сохраняется: +20 °С.

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