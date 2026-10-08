Дожди с мокрым снегом накрывают Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, 8-10 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, востоке страны осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке страны ожидаются гололедные явления. Только на западе и юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

На западе страны основной температурный фон ночью +5+16°С, днем повышение от +17+22°С до +22+27°С, на северо-западе, севере, в центре ночью понижение от +3+13°С до -1-6°С, днем основной фон температуры +10+17°С, основной фон температуры ночью на востоке 0,+8°С, днем понижение от +10+15°С до +2+7°С, на юге, юго-востоке основной температурный фон ночью +3+10°С, в горных районах заморозки 2°С, днем +17+25°С, в горных районах +12+17°С.