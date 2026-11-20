Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 21-23 ноября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять серия северо-западных циклонов. Сначала под её влияние попадут западные регионы, затем неустойчивая погода распространится на северо-запад и север страны.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере страны прогнозируются гололёдные явления, в температурном фоне особых изменений не ожидается.

Лишь на востоке республики сохранится погода преимущественно без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман.