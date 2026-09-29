Дожди в Токио идут уже больше месяца

Метеорологи зарегистрировали рекордные по длительности дожди в центральной части мегаполиса - 34 дня подряд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По информации синоптиков, в этом районе осадки не прекращаются с 27 августа; пасмурной погоде способствуют проходящие тайфуны, затяжной период осенних дождей и устойчивое пониженное давление.

Больше всего осадков было отмечено 21 сентября - 156 мм. Всего за период по понедельник включительно выпало 629 мм осадков - примерно в три раза больше, чем в среднем бывает за весь сентябрь.

Предыдущий рекорд - 33 дня - пришелся на 2019 год, на период с 27 июня по 29 июля.

Во вторник дожди продолжаются и на востоке и на западе Японии. Ожидается, что они будут идти и дальше, особенно на востоке страны, примерно до четверга.