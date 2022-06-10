Дождливая погода ожидается в Казахстане 11-13 июня

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 11-13 июня в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Неустойчивый характер погоды

"Объединение двух циклонов – Северо-западного и Южного – практически на всей территории республики сохранит неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе, юге ожидается пыльная буря", – говорится в сообщении.

На западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 тепла, на юго-западе воздух прогреется до 25-35 тепла, на севере колебание от 20-28 до 25-30, на востоке страны понижение от 28-37 до 24-33 тепла, в центре республики повышение от 22-30 до 27-32, на юге – до 35 тепла, в южных регионах страны понижение от 25-35 до 20-30 тепла.