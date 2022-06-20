Дождливо будет в Казахстане в ближайшие три дня

Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 июня озвучили в Казгидромете, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В предстоящие трое суток на большей части Казахстана будет дождливо. Этому будут способствовать фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди: 21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

Но, несмотря на дожди, на большей части страны значительных изменений в температурном фоне не будет, лишь в северных регионах ожидается небольшой спад жары днем до 18-28 тепла.