Дождливые и туманные выходные ожидают казахстанцев

Погода
Дана Аменова
корреспондент

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 10-12 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, 10-12 октября в центре страны, 10-11 октября на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Дожди прогнозируются 10–11 октября на юго-западе, 11–12 октября — на северо-западе и севере, 10 и 12 октября — на востоке страны, 12 октября на юге и юго-востоке страны, 10 октября на востоке страны возможны осадки (дождь, снег).

Ночью 10 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. 12 октября сильный дождь прогнозируется в Туркестанской области.

По республике ожидается ночью и утром туман.

В дневные часы прогнозируется повышение температуры воздуха: на западе страны до +22+27°С; на северо-западе - до +17+25°С; на севере страны до +13+20°С; в центре страны до +13+22°С; на востоке до +10+22°С; на юге страны в Кызылординской области до +23+28°С, в Туркестанской области понижение до +18+23°С; на юго-востоке страны основной фон +17+25 °С.

#погода #выходные #дождь #туман

Популярное

Все
Нейросети на страже порядка
Бозок объединяет тюркский мир
Тренды зернового рынка
Кулинарная философия
На сцене – молодость
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Мечтай и твори
Улыбнись и попробуй заговорить
Сезон фотоохоты длится круглый год
Баянаул за пределами пляжа
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Нас этому не учили
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Назерке Кубыгулкызы «оживляет» интерьеры
Два города. Одна осень
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Здравствуй, Китай!
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Серебряное трио Казахстана
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Ураган в Мексиканском заливе движется к США
Дожди с мокрым снегом накрывают Казахстан
В Минтранспорта обратились к водителям из-за ухудшения пого…
Метели и гололед ожидаются в Казахстане 6-8 октября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]