Дождливые и туманные выходные ожидают казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, 10-12 октября в центре страны, 10-11 октября на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Дожди прогнозируются 10–11 октября на юго-западе, 11–12 октября — на северо-западе и севере, 10 и 12 октября — на востоке страны, 12 октября на юге и юго-востоке страны, 10 октября на востоке страны возможны осадки (дождь, снег).

Ночью 10 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. 12 октября сильный дождь прогнозируется в Туркестанской области.

По республике ожидается ночью и утром туман.

В дневные часы прогнозируется повышение температуры воздуха: на западе страны до +22+27°С; на северо-западе - до +17+25°С; на севере страны до +13+20°С; в центре страны до +13+22°С; на востоке до +10+22°С; на юге страны в Кызылординской области до +23+28°С, в Туркестанской области понижение до +18+23°С; на юго-востоке страны основной фон +17+25 °С.