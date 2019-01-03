Дознавателя из Астаны по делу Дениса Тена требуют наказать за халатность

Общество
Фото с сайта belnovosti.by
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Адвокат пострадавшей стороны потребовал привлечь к ответственности за халатность дознавателя из Астаны, сообщает Zakon.kz.

Бывшего дознавателя Алматинского РОВД Фаризу Разбекову допрашивали в качестве свидетеля.

Напомним, в рамках расследования гибели Дениса Тена правоохранительные органы выяснили, что в момент убийства спортсмена один из обвиняемых должен был явиться в суд Астаны после задержания с поличным. Однако полицейские, несмотря на то, что его задержали с поличным при краже зеркал в Астане, не водворяли его в изолятор и выпустили без оформления надлежащих документов. Это установлено в ходе следствия.

"Арман Кудайбергенов был доставлен ко мне в качестве подозреваемого в краже зеркал. В 8.30 я заступила на службу, я работала дознавателем в Алматинском РОВД. При выемке у него был обнаружен пакет с двумя зеркалами, отвертка и разводной ключ. Он полностью признал свою вину. В присутствии следователя он был освобожден, потому что было совершено преступление средней тяжести, и предыдущая судимость была погашена у него", — заявила Разбекова.

Постановление об освобождении Кудайбергенова в материалах дела отсутствует.

По словам Разбековой, у нее не было оснований задерживать подозреваемого, так как краденые вещи были возвращены владельцу.

Сейчас женщина работает юристом в частной компании.

Адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устемиров ходатайствовал о вынесении частного постановления о привлечении к уголовной ответственности Фаризы Разбековой за проявленную халатность. Суд рассмотрит это ходатайство на следующей неделе.

В суде также допросили старшего следователя департамента полиции Астаны Алмаса Шериазданова. Он сообщил суду о том, что вещественные доказательства преступления, совершенного Арманом Кудайбергеновым, были изъяты.

"Он был доставлен в ночное время, меня не было. Мне доложили по телефону", – сказал он.

Сам же подсудимый на вопрос, почему он все время перемещался между Алматы и Астаной, заявил, что после совершения кражи у Жангабаева он отправился в столицу. Чтобы ехать в Астану, ему нужны были деньги. После того, как его поймали по подозрению в краже зеркал с автомобиля Шамшиева, он отправился обратно в Алматы.

"Я думал, что меня посадят, поэтому уехал", — рассказал в суде Арман Кудайбергенов.

По его словам, снимать зеркала с автомобиля он научился по видео в интернете.

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
В Актау откроется консульство РФ
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
«Водный след» столичного школьника
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Пополнение в МЧС
Хорошему специалисту – лучшие условия
Летние каникулы без трагедий: казахстанцам напомнили о безо…
Школьники написали книгу и посетили Акорду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]