Дознавателя из Астаны по делу Дениса Тена требуют наказать за халатность

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Адвокат пострадавшей стороны потребовал привлечь к ответственности за халатность дознавателя из Астаны, сообщает Zakon.kz.
Бывшего дознавателя Алматинского РОВД Фаризу Разбекову допрашивали в качестве свидетеля.
Напомним, в рамках расследования гибели Дениса Тена правоохранительные органы выяснили, что в момент убийства спортсмена один из обвиняемых должен был явиться в суд Астаны после задержания с поличным. Однако полицейские, несмотря на то, что его задержали с поличным при краже зеркал в Астане, не водворяли его в изолятор и выпустили без оформления надлежащих документов. Это установлено в ходе следствия.
"Арман Кудайбергенов был доставлен ко мне в качестве подозреваемого в краже зеркал. В 8.30 я заступила на службу, я работала дознавателем в Алматинском РОВД. При выемке у него был обнаружен пакет с двумя зеркалами, отвертка и разводной ключ. Он полностью признал свою вину. В присутствии следователя он был освобожден, потому что было совершено преступление средней тяжести, и предыдущая судимость была погашена у него", — заявила Разбекова.
Постановление об освобождении Кудайбергенова в материалах дела отсутствует.
По словам Разбековой, у нее не было оснований задерживать подозреваемого, так как краденые вещи были возвращены владельцу.
Сейчас женщина работает юристом в частной компании.
Адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устемиров ходатайствовал о вынесении частного постановления о привлечении к уголовной ответственности Фаризы Разбековой за проявленную халатность. Суд рассмотрит это ходатайство на следующей неделе.
В суде также допросили старшего следователя департамента полиции Астаны Алмаса Шериазданова. Он сообщил суду о том, что вещественные доказательства преступления, совершенного Арманом Кудайбергеновым, были изъяты.
"Он был доставлен в ночное время, меня не было. Мне доложили по телефону", – сказал он.
Сам же подсудимый на вопрос, почему он все время перемещался между Алматы и Астаной, заявил, что после совершения кражи у Жангабаева он отправился в столицу. Чтобы ехать в Астану, ему нужны были деньги. После того, как его поймали по подозрению в краже зеркал с автомобиля Шамшиева, он отправился обратно в Алматы.
"Я думал, что меня посадят, поэтому уехал", — рассказал в суде Арман Кудайбергенов.
По его словам, снимать зеркала с автомобиля он научился по видео в интернете.
