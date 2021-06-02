Драка из-за аттракционов в парке Караганды: двум женщинам грозит штраф
В Караганде полицейские составили административный протокол в отношении двух женщин за драку в Центральном парке культуры и отдыха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
1 июня в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что в Центральном парке культуры и отдыха происходит драка. На место происшествия прибыл пеший наряд полка патрульной полиции, который установил участниц конфликта – ими оказались две женщины 32 и 34 лет. Они были доставлены в Михайловский ОП для дальнейших разбирательств.
"Женщины пояснили, что между ними произошла драка, однако еще до прибытия сотрудников полиции конфликт был разрешен мирным путем. По данному факту обе претензий ни к кому не имеют и судиться ни с кем не желают. В отношении участниц конфликта составлен административный протокол по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство", – сообщили в пресс-службе ДП.
В полиции отметили, что всего предотвращено три конфликта между посетителями аттракционов и кассирами. Двум беременным женщинам, почувствовавшим себя плохо, вызвана скорая помощь. Также в данном парке полицейские выявили нарушения со стороны пятерых индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией различных товаров, за несоблюдение необходимой дистанции в период карантина. Материалы направлены на рассмотрение в СЭС.
Всего 1 июня в Михайловский ОП с Центрального парка культуры и отдыха поступило двадцать пять сообщений. Из них четыре о без вести пропавших детях в возрасте от двух до семи лет. Все они найдены и переданы родителям. Кроме того, полицейские нашли потерянный кошелек, который уже передан владельцу.