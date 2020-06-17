Драка со смертельным исходом произошла в Шымкенте

В Шымкенте в результате драки умер мужчина, прибывшая на вызов скорая констатировала его смерть, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.   

Драка со смертельным исходом произошла около 5 часов утра 16 июня на углу проспекта Республики и улицы Айбергенова. По предварительной версии, участников потасовки было пятеро. ЧП произошло недалеко от кафе, в котором, как предполагается, и сидели участники драки. Были ли они в состоянии алкогольного опьянения – неизвестно. Один мужчина 35 лет скончался до приезда скорой помощи.

"В 4 часа утра поступил вызов о том, что мужчина теряет сознание и умирает. По приезде реанимационной бригады на тротуаре по улице Айбергенова лежал уже труп мужчины азиатской национальности в возрасте 30-35 лет. Рядом находился его друг. Со слов друга, на него напали двое неизвестных, а затем скрылись с места происшествия", – сообщила заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Айгерим Тлеубергенова.

От чего погиб мужчина предстоит выяснить судмедэкспертам.

Что стало причиной драки, находились ли участники потасовки в кафе после установленного в карантин времени, кто виноват и понесет наказание за смерть одного из участников драки, предстоит выяснить полицейским.

