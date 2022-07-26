Драку со стрельбой в аэропорту Алматы прокомментировали в полиции

Трое пьяных мужчин устроили драку в аэропорту города Алматы. Стражам порядка пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить разбушевавшихся хулиганов, сообщает Kazpravda.kz.

Видео с места инцидента появилось в местных пабликах. Как прокомментировал ролики заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, около часа ночи к сотрудникам полиции, несшим службу в составе поста туристической полиции на территории Международного аэропорта Алматы, обратился мужчина и сообщил о драке на автомобильной парковке.

Тревожный сигнал подтвердился: дрались трое мужчин, которые, как было установлено позже, были пьяны.

«На требования сотрудников полиции они отреагировали агрессией. Один из дерущихся – гражданин У. 1994 года рождения, ранее судимый – разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его.

Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух», – написал Абдрахманов.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!

В результате участники потасовки были задержаны и водворены в ИВС. Они – жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое были ранее судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества.

Действия фигурантов квалифицированы уголовной статьей «Хулиганство». По факту начато досудебное расследование.