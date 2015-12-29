​Драйвер для бизнеса

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Осмотрев выставку предприятий мегаполиса, аким города Бауыржан Байбек и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев определили два основных направления сотрудничества на 2016 год – продолжение работ по увеличению доли казахстанского содержания и реализация совместных крупных инфраструктурных проектов.

По словам главы Алматы, завершаются работы на ТЭЦ-2 по строительству агрегата № 8 стоимостью 25 млрд тенге. Проект по выносу мощностей ГРС-2 планируется завершить весной будущего года. Это позволит­ увеличить пропускную способность газотранс­портной системы (до 180 тыс. кубометров в час) и закольцевать схему газоснабжения. В результате будет повышена надежность газоснабжения потребителей и улучшена экологическая обстановка в городе.

У. Шукеев подчеркнул, что Глава государства поставил перед компаниями холдинга четкую задачу – увеличивать казахстанское содержание в закупках. Если в 2012 году доля местного содержания в товарах составляла 47%, в 2013 – 59%, то в 2014-м – 63%. В 2015 году этот показатель составляет 74% по всем категориям покупок. В текущем году фонд приобрел у алматинских предприятий товаров и услуг на 857 млрд тенге, что в 13 раз больше по сравнению с 2008 годом. Только за прошедшие 11 месяцев выполнено заказов на сумму 653 млрд тенге. Стоит отметить, что более 500 предприятий города работают с дочерними компаниями на­ционального холдинга, многие их которых обеспечены долгосрочными заказами.

– Эта работа будет продолжена, хотя есть некоторые ограничения в связи с вступлением в ВТО, которые запрещают прямые преференции и льготы казахстанским товаропроизводителям, – подчеркнул У. Шукеев. – Но у нас есть один из самых эффективных инструментов поддержки – заключение долгосрочных договоров. По его словам, в Алматы уже выполняются долгосрочные контракты на сумму 158 млрд тенге. Еще одним преимуществом для поставщиков является действующая сис­тема электронных закупок в системе оnline. За счет этого метода достигнута не только прозрачность закупок, но и сэкономлено 138 млрд тенге за 2013–2015 годы. На этой платформе зарегистрированы 38 000 поставщиков. Глава фонда напомнил, что со вступлением в ВТО в системе закупок начали действовать международные правила, включающие три ключевых принципа.

– Первое – предквалификация, или двухэтапный тендер, – пояснил У. Шукеев. – На первом этапе составляется шорт-лист из добросовестных и квалифицированных поставщиков, который исключит фирмы-однодневки. Второй этап – категоризация, позволяющая упорядочить, объединить и уменьшить примерно в десять раз наименование закупаемых товаров. Третье – централизация, что сократит закупки с девяти уровней управления до трех. Все эти меры осуществляются в рамках трансформации холдинга.

Глава фонда добавил, что в этой работе уделяется пристальное внимание сотрудничеству с Алматы.

– Город достаточно четко видит потенциал для развития, – сказал У. Шукеев. – Я услышал четкий сигнал от бизнеса о готовности выстраи­вать долгосрочное сотрудничество с компания­ми фонда по госзакупкам. Думаю, что фонд готов с частными партнерами войти в капитал и строить новые заводы при условии, что акимат предоставит землю и инфраструктуру. Мы можем не только предложить долгосрочные контракты, но и предусмот­реть определенные льготы по инвестициям и кредитам. Это было бы конкретное сотрудничество, которое может реализовать наше подразделение «Сам­рук-Казына Инвест».

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