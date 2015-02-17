Свежий выпуск Драйвер МСБ – знания Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Символично, что разместился он в сельском Абайском районе, где действуют 1 922 субъекта малого и среднего бизнеса, в котором занято 5 340 жителей. Объем произведенной ими продукции в 2014 году превысил 7 млрд. тенге.

Отныне бизнесмены разного уровня смогут всегда получить в райцентре бесплатно любую информацию об инструментах государственной поддержки бизнеса. Специалисты центра проконсультируют их по вопросам финансирования, налогообложения, бухгалтерского учета, расскажут о субсидировании, ставках вознаграждения по кредитам в программах поддержки МСБ. Обратившись в центр поддержки, любой предприниматель города сумеет повысить собственный уровень специальных знаний, а также направить сюда для обучения своих сотрудников. Для повышения квалификации есть здесь бизнес-школа, где приглашенные специалисты научат на тренингах начинающих аграриев рациональному подходу к делу и умению добиваться рентабельности.

Центры поддержки создаются в первую очередь в интересах развития малого и среднего бизнеса, подчеркнул директор Палаты предпринимателей Карагандинской области Мадениет Божбанов. Теперь нет необходимости абайским предпринимателям за консалтинговыми услугами ехать в Караганду. Такие центры поддержки будут открыты в течение двух месяцев во всех районах и городах области.



