Драйвером развития регионов являются университеты
55
Бейбиткуль Каримова, председатель правления – ректор Кызылординского университета им. Коркыт Ата
Наука должна быть движущей силой развития общества. В формировании нового Казахстана и успешного развития регионов большую роль играют университеты, инновационные разработки в которых выполняются с учетом требований местных потребителей и подготовки кадров по востребованным специальностям. Именно поэтому Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание конкурентоспособному развитию отечественной системы науки.