Драйвером развития регионов являются университеты

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Бейбиткуль Каримова, председатель правления – ректор Кызылординского университета им. Коркыт Ата

Наука должна быть движущей силой развития общества. В формировании нового Казахстана и успешного развития регионов большую роль играют университеты, инновационные разработки в которых выполняются с учетом требований местных потребителей и подготовки кадров по востребованным специальностям. Именно поэтому Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание конкурентоспособному развитию отечественной системы науки.

28 марта 2023 года утверждена и реа­лизуется Концепция развития высшего образования и науки РК на 2023–2029 годы, разработанная совместно с научным сообществом в рамках поручений Главы государства. Она направлена на поддержку науки для решения прикладных проблем национального уровня. По итогам реализации ожидается повышение численности ученых в полтора раза, модернизация научной экосистемы страны, повышение вклада науки в решение проблем реального сектора, улучшение качества админист­рирования науки через дебюрократизацию, цифровизацию и работу в рамках «слышащего государства».

Повышение социальной и моральной ответственности ученых перед обществом – главный принцип развития современной науки. Бесспорно, что благодаря их интеллектуальному потенциалу должна вырасти производительность труда, а наша страна сделает заметный рывок для вхождения в число конкурентоспособных стран мира.

Сегодня Кызылординский университет им. Коркыт Ата является одним из крупных и динамично развивающихся региональных университетов области, которая на северо-западе граничит с Актюбинской областью, на севере – с Карагандинской, на востоке и юго-востоке – с Туркестанской областью, на юге – с Рес­публикой Узбекистан. Согласно Плану развития Кызылординской облас­ти до 2025 года, в перспективе область должна стать цент­ром притяжения для индустриального бизнеса и предпринимательства с высоким транзитным потенциалом.

Кызылординская область является ведущим рисосеющим регионом (85% урожая) страны, поэтому переработка многотоннажных отходов риса, которые сжигаются после сбора урожая, в полезный продукт на текущий день особенно актуальна. Неф­тегазовый сектор является определяющей отраслью регио­нальной экономики. В промышленном производстве по итогам 2020 года 69,4% приходится на горнодобывающую промышленность, в которой доминирует доля добычи сырой нефти и природного газа (81,9%). Кроме того, территория богата запасами углеводородного сырья, цветных металлов, черных металлов, урана, кварцевых песков, строительных песков, известняка, ракушечника.

Исходя из особенностей развития области, ученые нашего университета вносят весомый вклад в формирование национальной науки. Более конкретно эти особенности связаны с развитием сельского хозяйства и переработкой отходов, почвоведением, селекцией и агрохимией, вопросами экологии в казахстанском Приаралье и изучением его биоразнообразия, водными и земельными ресурсами, вопросами переработки нефтяных отходов, возобновляемыми источниками энергии, изучением археологических памятников в низовьях Сырдарьи, а также подготовкой кадров для естественно-технических и социально-гуманитарных отраслей.

Основанный в 1937 году на базе Дальневосточного педагогического института, за 85 лет своего развития университет стал кузницей педагогических кадров. Теперь перед коллективом стоит задача построить сильный региональный университет, сохраняя при этом лучшие традиции классической науки и преемст­венности научных школ.

О достоточно высоком потенциале ученых свидетельствует их участие в международных, грантовых проектах, научно-исследовательские работы по заказу добывающих компаний и местных исполнительных органов, достижения молодых ученых и прикладные проекты, готовые к коммерциализации.

Так, совместно с партнерами из Португалии, Нидерландов, Дании, России, Беларуси и Украины ученые Кызылординского университета принимают участие в реализации международного проекта Horizon-2020 – проект Марии Складовской-Кюри H2020-MSCA-RISE-2020 PhytoAPP на тему «Инновационные водорастворимые фитоматериалы-ингибиторы для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона». Как известно, эти болезни в мире сейчас заметно прогрессировали, и не только люди пожилого возраста подвержены им, но и молодые оказались в зоне рис­ка. В настоящее время не существует лечения, которое могло бы остановить развитие болезни Альцгеймера. Болезнь Паркинсона по темпу роста инвалидности и смертнос­ти опережает другие неврологические расстройства, и за пос­ледние 25 лет ее распространенность выросла вдвое. Настоящий проект будет продолжаться до 2025 года, и, возможно, казахстанские ученые совместно с зарубежными коллегами предложат новые средства по лечению и предупреждению данных заболеваний.

Одними из глобальных международных проектов являются археологические раскопки и реконструкция древнего города Джанкента, который находится на левом берегу нижней Сырдарьи, а в X–XI веках был столицей (зимней ставкой) государства огузов. Проект «Кочевое образование и урбанизация на северной ветке Великого Шелкового пути: ранний средневековый город Джанкент (Аральское море, Казахстан)» в течение последних пяти лет осуществлялся совместно с немецкими и российскими учеными из Университета Тюбингена и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Мик­лухо-Маклая РАН. Теперь данная работа будет продолжена совместно с сотрудниками Международной Тюркской академии в рамках подписанного в 2023 году меморандума о сотрудничестве.

Внедрение результатов исследований в производство является важным продолжением развития инновационных технологий. Так, результаты проекта коммерциализации «Переработка нефтесодержащих отходов по инновационной технологии» по грантовому финансированию АО «Фонд науки» на 2017–2019 годы в августе 2022 года были успешно внед­рены в производственную компанию.

Наши ученые разработали и ряд других инновационных технологий, готовых к коммерциализации. Например, инновацион­ный подход к совместной переработке твердых и жидких отходов в адсорбенты для очистки сточных вод, внедрение технологии малообъемного выращивания овощных культур на субстратах из древесных опилок и рисовой шелухи в условиях защищенного грунта Кызылординской области, улучшение мелиорации рисовых систем Кызылординской области за счет внедрения в севооборот сахарного тростника (фитомелиоранта), применение биоудобрения, полученного переработкой отходов риса, для улучшения плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, внедрение и распространение в хозяйствах технологии адаптации орошаемого земледелия казахстанского Приаралья в условиях изменения климата и водных ресурсов. Фундаментальная часть данных исследований завершена, в обозримом будущем они должны найти свое практическое применение.

Рост финансирования науки со стороны государства за последние пять лет заметно сказывается и на доходе региональных университетов. Так, если в 2018 году в университете реализовывались проекты на сумму 62 миллиона тенге, то в 2022-м сумма выросла уже на 190 миллионов тенге. Общий доход по науке за последние пять лет составил 619 128,4 тыс. тенге.

Непрерывная государственная поддерж­ка ученых и преподавателей непременно окажет свое воздействие на их моральное благополучие и продолжение исследований, обновление материально-технической базы лабораторий и центров. Так, по итогам конкурса за 2022 год три преподавателя получили грант «Лучший преподаватель вуза».

На глобальном рынке труда при высокой конкуренции тяжело удерживать молодые кадры, поэтому для решения задачи по стимулированию научных работ молодых ученых в течение последних двух лет выделяются университетские гранты. Например, с 2021 года для ученых до 40 лет присуждены ректорские гранты на общую сумму 20 миллионов тенге.

Публикации в журналах, индексируе­мых в международных базах Web of Science и Scopus, также являются одним из показателей интеллектуальной активности и востребованности трудов ученых. Один из индикаторов их результативности – глобальный рейтинг: в уходящем году университет вошел в ТОП-551-600 вузов Азии рейтинга QS Asia University Rankings 2023. Для дальнейшей мотивации ППС и его поддержки в текущем году было выплачено более восьми миллионов тенге, и этот процесс будет продолжаться.

Сегодня университет ставит цель быть полезным обществу и работать во благо региона. Для этого на повестке дня в ближайшие годы остаются вопросы улучшения материально-технической базы университета, социально-бытовых условий для студентов, профессорско-преподавательского состава, повышения качества знаний, цифровизации образовательной и научной деятельности, потому что именно университеты являются драйвером развития территорий.

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