Суть современной гендерной политики заключается в том, чтобы обеспечить такие условия, при которых каждый человек, вне зависимости от пола, будет иметь равные возможности для реализации своего потенциала в любой области деятельности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Политика нашей страны в данной сфере всегда отличалась прогрессивностью. Однако нынешняя конституционная реформа создает условия для того, чтобы вывести эту работу на качественно новый уровень.

В проекте новой Конституции прописаны нормы, однозначно утверждающие недопустимость дискриминации граждан, в том числе по признаку пола, что уже определяет высшие правовые рамки для достижения подлинного гендерного равенства. Кроме того, документ содержит принципы, которые создают основу для практической реализации данных норм.

Справедливый Казахстан, принцип "Закон и Порядок", защита прав и свобод граждан – все эти аспекты, получившие конституционное закрепление, можно расценивать как заявление нации о намерении построить такое общество и государство, в котором не будет места деструктивным стереотипам и дискриминации. И здесь важно отметить, что такой подход имеет огромное значение не только для социальной и политической сферы, но и для экономики страны.

– Сегодня женское предпринимательство – один из самых динамичных сегментов экономики. Женщины выступают в нем драйверами, ибо в нашей стране 48 процентов субъектов МСБ возглавляются именно ими... Один миллион женщин возглавляют компании. Казахстан входит в топ-30 стран мира по уровню вовлеченности женщин в предпринимательство. Это результат последовательной государственной политики. Но потенциал женщин в экономике реализован еще не полностью. Женщины активно представлены в МСБ, но в крупном бизнесе их мало: 80 процентов компаний крупного бизнеса возглавляют мужчины.

Поэтому женщинам нужно дать возможность для роста. Международные исследования показывают: если приблизиться к экономическому паритету мужчин и женщин, то ВВП страны может вырасти на 20–25 процентов, – такие данные привела председатель Межотраслевого совета деловых женщин палаты "Атамекен" по Астане Сания Ирсалиева, выступая на одной из конференций, посвященных обсуждению проекта новой Конституции.

Как отметила спикер, в общественном сознании женщине в первую очередь отдается роль мамы, хранительницы домашнего очага, и эта социальная установка зачастую формирует двойную нагрузку: профессиональная реализация вместе с ответственностью за семью, быт и воспитание детей.

Но современная женщина не должна стоять перед выбором – семья или бизнес. Задача государства и общества – создать условия, при которых семья и профессиональная деятельность усиливают друг друга, и мировой опыт показывает, что баланс возможен, если он подкреплен системными решениями.